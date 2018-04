Oei: gaat Bing vanavond vreemd met dít personage in GTST?

Terwijl Nina nietsvermoedend in Azië zit, heeft haar zaakwaarnemer Loes een oogje op haar man Bing. Hij leek niet voor de charmes van Loes te vallen, maar uit een voorproefje van de aflevering van vanavond lijkt het tóch mis te gaan.

Nina blijft al langer weg uit Meerdijk dan gepland was. Bing mist zijn vrouw enorm en doet er alles aan om haar terug te krijgen. Maar Loes zit niet zo met de afwezigheid van Nina. Wat haar betreft mag ze veel langer wegblijven, omdat ze Bing wel ziet zitten. Hij leek niets door te hebben, maar in het voorproefje is te zien dat Loes toch in de armen van Bing belandt…

Droom

Of het Loes daadwerkelijk lukt om Bing te verleiden, zien we in de aflevering van vanavond. Veel fans denken dat het om een droom van Loes gaat.

Beeld: ANP, Facebook