Ode aan Netflix: de leukste kerstfilms voor tijdens de winterdagen

Dé tijd van het jaar is aangebroken: warme dekentjes, chocolademelk, een bak oliebollen en niet te missen: de kerstfilms. Om te voorkomen dat je eerst een uur door alle lijsten doolt: zes films op Netflix die ideaal zijn voor tijdens de feestdagen.

Lees ook: BEWEZEN: van kerstfilms kijken word je rustig

1. Christmas Inheritance, Netflix original

Vers van de pers, deze kerstfilm staat pas sinds dertien december op Netflix. De ambitieuze Ellen Langford wilt haar vaders bedrijf erven. Voordat dit door kan gaan, moet ze een speciale kerstkaart bezorgen. Wanneer ze onderweg door een sneeuwstorm vast komt te zitten, vindt ze romantiek en ontdekt ze het ware geschenk van Kerstmis. Cheesy, but we love it.

2. A Christmas Prince, Netflix original

Op het werk, in dat ene koffietentje of op straat, iedereen praat over deze smeuïge kerstfilm. Hoe dan? A Christmas Prince gaat over een jonge, beginnende journaliste die naar het buitenland wordt gestuurd voor een primeur over een knappe prins die binnenkort koning wordt. Wat er dan gebeurt? Drie keer raden.

3. Mannenharten

Zes mannen uit Amsterdam worstelen in de liefde. Ruzies, rare dates, ongemakkelijke momenten, katers en trio’s. Het hoort er allemaal bij in deze geweldige romcom. Met in de hoofdrol Daan Schuurmans, Jeroen Spitzenberger en Barry Atsma. Wij dromen al weg…

4. Christian Mingle

Gwyneth, dertig jaar, heeft een geweldige carrière maar faalt in de liefde. Ze leert tijdens de feestdagen op een datingsite iemand kennen die knap én gelovig is. Dit terwijl ze zelf verre van religieus is. Dat vraagt om ongemakkelijke, maar grappige situaties.

5. Little Woman

Deze film uit 1994 komt voor je gevoel uit de middeleeuwen. Des te min zijn de feestdagen het ideale moment om deze klassieker te kijken. De zussen Jo, Amy, Meg en Beth hebben allemaal een eigen, grote droom die ze uiteraard vastberaden achternagaan.

6. The Spirit of Christmas

Advocate Kate ontfermt zich over de verkoop van een oud huis waarvan de eigenaar is overleden. Ze krijgt het echter niet verkocht aangezien de geest van de overleden Daniel, gespeeld door Thomas Beaudoin (hot guy alert), er nog steeds rondzwerft.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Beeld: Istock