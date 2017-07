Ode aan de vrouw: De kracht van vrouwen in gezelschap

Het is tijd voor een ode aan de vrouw. Want zeg nu zelf, we zijn geweldig en dat verdient zo nu en dan een ode! We zien dit ook terug in onze series, waar vrouwen steeds meer en steeds belangrijkere rollen spelen. Hier een overzichtje van series met powervrouwen!

In onze tv-geschiedenis hebben mannen jarenlang voorop gestaan. Veel films en series zijn altijd gebaseerd geweest op mannelijke hoofdrollen: denk aan Mad Men, 24, de Sopranos. Na Sex and the City veranderde er al duidelijk wat in de industrie: de hoofdrollen waren voor vrouwen weggelegd, maar toch ging het vooral over het roddelen over mannen of elkaar naar beneden halen om er zelf beter van te worden.

Weet je nog toen Orange is The New Black verscheen, een paar jaar geleden? Dat was pas spannend, een serie met alleen maar vrouwen! Inmiddels zijn we er al gewend geraakt: series waarin groepen vrouwen die, ondanks hun verschillende achtergronden, laten zien dat ze met elkaar sterker staan. Want daar ligt onze kracht: vrouwelijke vriendschappen. We werken samen, we versterken elkaar, we creëren de tofste dingen en nemen risico’s. Samen.

Bron en Beeld; Netflix