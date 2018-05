Oh de nostalgie: deze nummers bestaan alweer 10 jaar

Soms vergeten we even hoe snel de tijd kan gaan. Maar als je naar dit lijstje kijkt, is het toch echt tijd om je oud te voelen. In 2008 stonden deze nummers in de ‘top 40’ en dat betekent dat ze alweer 10 jaar bestaan!

Sommige nummers kwamen in 2007 uit, maar stonden in 2008 nog steeds in de hitlijsten.

Coldplay – Viva La Vida

Coldplay scoort nu nog steeds hit na hit, maar in 2008 stonden ze hoog in de lijsten met ‘Viva La Vida’. Wij kunnen het dan ook nog woord voor woord meezingen.

Alain Clark – Father and Friend

Het was wel hét smeuïge nummer dat jaar. Alain Clark die samen met zijn vader ‘Father and Friend’ zong.

Colbie Caillat – Bubbly

Hoe lief en vrolijk was dit nummer? Het geeft je meteen een zomers gevoel en brengt je misschien wel even terug naar die tijd.

P!nk – So What

Maar, dit nummer is toch nog maar een paar jaar oud? Ja, die paar jaar zijn er ondertussen al 10 en dat drukt ons met de neus op de feiten. Ach ja, ‘so what?!’

Katy Perry – I Kissed A Girl

Misschien wel dé doorbraak van Katy Perry. Nu is de popzangeres een gevestigde naam in de muziekwereld, maar in de tijd van dit nummer kwam ze pas net kijken.

Nick & Simon – Rosanne

Het was de meezinger van die tijd: Rosanne. Toch scoorden Nick en Simon hiermee geen nummer 1-hit, dat gebeurde pas later met ‘Julia’. En wat een broekies zijn het hier nog.

Beyonce – Single Ladies

‘All the single ladies, all the single ladies.’ Nog steeds wordt dit nummer vaak gedraaid en waarschijnlijk kun je het dansje grotendeels uit je hoofd. ‘Now put your hands up!’

Kings of Leon – Sex On Fire

Hoewel nu ‘Sex Met Die Kale’ misschien je eerste associatie is met dit lied, was het in 2008 toch echt nog wel anders. De mannen van Kings of Leon lieten ons allemaal helemaal los gaan op ‘Sex On Fire’.

Wolter Kroes – Viva Hollandia

En misschien wel de meest pijnlijke met het WK in aantocht: Viva Hollandia. Ja we zijn er helaas dit jaar niet bij en dat is ook helemaal niet prima. Blijft wel een leuk nummer.

