Met dit nummer gaat O’G3NE naar het Songfestival

Meidengroep O’G3NE zal in mei naar de Oekraïense hoofdstad Kiev afreizen, om aldaar Nederland te vertegenwoordigen tijdens het Eurovisiesongfestival. Zojuist is het nummer bekend gemaakt waarmee ze gaan proberen zoveel mogelijk punten binnen te harken. Het lied heet Lights and Shadows en is geschreven door hun vader.

Wat vinden jullie van het nummer?

