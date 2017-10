Nostalgie: televisieprogramma Op Goed Gelukt keert terug

Kun jij je nog herinneren dat je met de hele familie voor de buis zat, om samen jullie favoriete televisieprogramma te kijken? Tegenwoordig gebeurt dit veel minder, en wordt er meer online of on demand gekeken. Maar áls je zin hebt om lekker terug in de tijd te gaan, hebben we goed nieuws voor je. Want het televisieprogramma Goed Geluk keert terug op de buis!

De datingshow show, waarin een single tussen drie andere hem of haar onbekende vrijgezellen moest kiezen, werd tussen 1987 en 1992 bij de TROS uitgezonden. De presentatie was in handen van Carry Tefsen en was een groot succes.

De stellen gingen na het programma samen een paar dagen op vakantie. In de volgende uitzending werd verteld hoe het was bevallen. Op Goed Geluk was een van de eerste officiële datingprogramma’s op de Nederlandse televisie.

Op Goed Geluk zal uitgezonden worden op RTL, maar het is nog niet bekend wie de nieuwe versie van het programma gaat presenteren.

Bron en beeld: ANP