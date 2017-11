Nostalgie: er komt een animatieversie van De Fabeltjeskrant

Het is al bijna vijftig jaar geleden dat het populaire kinderprogramma De Fabeltjeskrant op televisie uitgezonden werd. Om dat te vieren komt er binnenkort een 3D-animatieversie van het programma. Hoe leuk is dat!

Al je favoriete dieren uit De Fabeltjeskrant keren gezamenlijk terug, voor de animatieversie van het programma. Aan de Telegraaf vertelt producer Robin de Levita over de totstandkoming van de diertjes: ‘Ze zijn, net als in de oorspronkelijke serie, van vilt. Dat was heel belangrijk voor mij. Ik zag ooit een digitale Mickey Mouse die erg ’plastic’ was geworden. Dat wilde ik onder geen beding.’

De animatieversie zal een half uur duren, en begin oktober 2018 uitgezonden worden op televisie. Maar dat is nog niet alles! Want vanaf 2019 zal Meneer de Uil iedere avond weer voorlezen, want dan zal het programma terugkeren op televisie. Oh, de nostalgie…

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP