NOOO: Deze GTST-acteur verliet gisteren op schokkende wijze de serie

Goede Tijden, Slechte Tijden verraste gisterenavond vriend en vijand door opnieuw een populair personage de laan uit te sturen. De GTST-acteur zou zijn grote liefde achterna reizen naar Zuid-Afrika, maar dat betekende dat ook zijn personage voor een tijdje naar het buitenland verdween. En dat verliep niet van een leien dakje…

Miro Kloosterman kroop tweeënhalf jaar in de huid van Thijs Kramer en verraste gisteren televisiekijkend Nederland door zijn schokkende vertrek. Zijn personage ontvoerde namelijk in de laatste scène dochtertje Teddy en trok daarop naar het buitenland. De acteur verdwijnt hiermee (tijdelijk?) van het scherm en liet hierbij niet alleen fans, maar ook personage Rikki – de moeder van Teddy – in tranen achter.

Schocking: #Thijs ontvoert #Teddy naar het buitenland! #GTST Een bericht gedeeld door Goede Tijden Slechte Tijden (@gtst) op 13 Feb 2017 om 11:52 PST

Zuid-Afrika

De reden voor zijn vertrek is grote liefde Laurie Gordeijns. Zij spendeert veel tijd in Zuid-Afrika – voornamelijk voor modellenwerk – en ook Miro zou er nu gaan wonen. Hiervoor moest hij jammer genoeg afscheid nemen van zijn personage Thijs Kramer en de hele GTST-familie, maar een terugkeer is eventueel nog mogelijk. Kijk maar naar Inge Ipenburg, die na 12 jaar terug in de huid kroop van Martine Hafkamp.

Lees ook: