NOOO! Dit Grey’s Anatomy-personage zien we volgend seizoen niet meer terug!

Grey’s Anatomy-producer Shonda Rhimes staat er om bekend vaste hoofdrolspelers uit te serie te schrijven en vanaf seizoen 14 zal er dus opnieuw een personage van ons televisiescherm verdwijnen. Na Derek Shepherd en Callie Torres zou namelijk nu ook een andere dokter haar witte jas aan de haak hangen.

Gelukkig gaat het hier niet om Meredith Grey of Alex Karev – serieus, dan zouden we stoppen met kijken – maar om actrice Jerrika Hinton. De 35-jarige actrice kroop sinds seizoen negen wekelijks in de huid van dokter Stephanie Edwards en kreeg al enkele zware verhaallijnen te verduren. Zo werd ze door vriendje Jackson Avery gedumpt op het huwelijk van April – omdat hij nog steeds verliefd was op de bruid – kreeg ze een mes in de rug gestoken door BFF Jo Wilson en stierf haar grote liefde Kyle Diaz (Wilmer Valderrama) op de operatietafel. Na 5 seizoenen lijkt het nu voor Jerrika genoeg geweest.

De reden voor haar vertrek uit Seattle Grace Hospital zou geen ruzie zijn, maar de actrice heeft dit jaar een immens drukke agenda. Zo zal ze te zien zijn in een HBO-serie – waarin ze een van de hoofdrollen wist te bemachtigen – en zullen maar liefst 3 films waarin ze meespeelt uitkomen in 2017. Een overvolle planning waar Grey’s Anatomy jammer genoeg niet meer inpast…

💕💕💕💕💕 #Repost @thesarahdrewgreys ・・・ Got to see this pretty lady last week! She’s a gem!! @hellojerrika Een foto die is geplaatst door Jerrika Hinton (@hellojerrika) op 11 Apr 2016 om 12:56 PDT

We kunnen dus nog even genieten van de acteerprestaties van Jerrika, aangezien het tweede deel van seizoen 13 pas twee weken geleden opnieuw van start is gegaan. En hoewel een veertiende seizoen nog niet bevestigd is – dit gebeurt meestal in maart – lijkt het er dus op dat dokter Amelia Shepherd zonder haar rechterhand zal moeten verdergaan…

via GIPHY

Lees ook: