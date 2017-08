NOM: je kunt nu marshmallows kopen gevuld met gin en Prosecco

Heerlijk boven een knisperend kampvuur marshmallows roosteren. Wat is er nu lekkerder? Nou, wat dacht je van het witte goedje gevuld met drank!

Deze marshmallows zijn te koop als onderdeel van de nieuwe alcoholische range van Naked Marshmallow Co. De optie met Gin is gemixt met vlierbloesem terwijl je in de Prosecco-variant een hint van framboos proeft. Niet zo van de drank? Je kunt ook gaan voor een overheerlijke salted caramel-versie.

LIKE & REGRAM for an extra chance to win this weeks bundle from us & @alteredchic don’t forget to follow them and head to our FB to log your entry! GOOD LUCK! ☘️ Een bericht gedeeld door The Naked Marshmallow Co. (@nakedmallow) op 2 Jun 2017 om 2:04 PDT

LIKE & REGRAM for an extra chance to win this weeks bundle from us and @stormteacup Don’t forget to follow @stormteacup head to our FB to log your entry! GOOD LUCK! ☘️ Een bericht gedeeld door The Naked Marshmallow Co. (@nakedmallow) op 17 Mrt 2017 om 3:45 PDT

Bron: Metro.co.uk | Beeld: Instagram & Sanoma Beeldbank