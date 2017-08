NOM: een pizza- en proseccofestival tourt binnenkort door de UK

Zodra ergens pizza te krijgen is, zijn wij al verkocht. Een festival dat prosecco én deze favoriete snack combineert, daar moeten we bij zijn.

Het Pizza- en Proseccofestival start in Cardiff op zondag 27 augustus en stopt daarna in 15 andere steden zoals Liverpool, Manchester, Reading en Bristol. Op zaterdag 16 december is het gedaan met de pret en eindigt de tour in Southampton en Birmingham. Mocht je dus nog een tripje naar Engeland op de planning hebben staan, pak dan dit festival zeker even mee!

Interesse? Tickets zijn te koop vanaf £10, inclusief een glas prosecco bij de deur en een ‘Pizza & Prosecco bijbel’ voor elke gast. Meer informatie op de website.

Bron: Cosmopolitan UK