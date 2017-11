NOM: binnenkort scoor je truffelkaas bij de Lidl

Als echte kaasfan, weet je dat jouw gele goedje vol zaligheid niet altijd even goedkoop is. Zeker niet als er truffel in het spel is. Maar nu kun je volop inslaan: de Lidl komt namelijk met een vrij betaalbare truffelkaas.

Lees ook: Extra lekker: deze roze kaas is gevuld met prosecco

In de folder van de Lidl kun je deze geweldige versie vinden voor €2,29, naast nog vele andere lekkernijen. Want wat dacht je van heerlijke gevulde brie of walnotenkaas? Met deze prijsjes kun je wel van elke dag een feestje maken! De truffelkaas is te koop van 20 tot en met 26 november, dus ren dan snel met een grote tas naar de winkel. Oh ja, wist je dat ze ook kersttruien hebben? Score.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Beautify & LIDL | Beeld: LIDL & Shutterstock