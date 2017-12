Nog steeds opletten: wegen lokaal nog verraderlijk glad

Sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten zorgen met name in woonwijken en op secundaire wegen voor soms zeer gladde omstandigheden. De snelwegen zijn over het algemeen schoon, maar op sommige trajecten is de linkerbaan nog behoorlijk glad. Zo is de spitsstrook op de A7 nog dicht. Ook fiets- en voetpaden kunnen zeer glad zijn.

Lees ook: KNMI geeft code rood af: wat te doen als je nog naar huis moet

Rijkswaterstaat strooit nog de hele ochtend op de snelwegen. Toch waarschuwt de dienst voor gevaarlijk gladheid op op- en afritten, verbindingsbogen en parallelrijstroken.

De verkeersdiensten houden rekening met een drukke dinsdagochtendspits. Rond 7.00 uur stond er ruim 230 kilometer file.

Weerplaza verwacht dat in de loop van de ochtend de gladheid vrijwel overal verdwijnt. Tegen de avond zullen de wegen opnieuw glad worden. Landinwaarts gaat het vlak na zonsondergang al vriezen en veel wegen zijn nat vanwege de smeltende sneeuw.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: ANP | Beeld: Olaf Kraak (ANP)