Sjoerd en Aysen stappen binnenkort eindelijk in het huwelijksbootje en speciaal voor die grote dag keren er een aantal GTST-personages terug naar Meerdijk. Maandag werd al bekend dat Tim Loderus, de broer van de bruidegom, vanaf volgende week weer te zien zal zijn in de soap; en nu zijn we te weten gekomen dat er nóg iemand terugkeert.

Lees ook: Guido Spek onthult zelf of hij in GTST te zien blijft of niet

Kimberly, Lucas en Noud hebben er als verrassing voor gezorgd dat Tim voor de bruiloft naar Meerdijk komt, maar Aysen verdient het natuurlijk ook dat haar familie erbij is. Op initiatief van Sjoerd komt de zwangere Nuran vanuit het buitenland naar Meerdijk, om bij de speciale dag van haar zusje te zijn.

Revalidatie

Van 2012 tot 2014 was Nuran, gespeeld door Toprak Yalçiner, te zien in ‘Goede tijden, slechte tijden’. Ze vertrok destijds naar Amerika om te revalideren, nadat ze halfzijdig verlamd raakte toen ze door de glazen deur van Lorena’s viel.

Een bericht gedeeld door Toprak Yalciner (@topraky) op 23 Feb 2018 om 1:56 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: GTST