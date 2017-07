Waarom ook niet: een hamburger op je drankje

Dat ze in Japan soms wat rare trends startten, dat was al bekend. Maar nu hebben ze wel iets heel bizars bedacht. Ze duwen namelijk een hamburger op het rietje van hun frisdrank.

Het is natuurlijk wel superhandig als je je handen vol hebt. Zo hoef je namelijk niet én je hamburger én je cola vast te houden, maar heb je alles in een! Maar een beetje vies is het wel: het risico op kruimels in je frisdrank of colavlekken in je broodje is groot.

Een bericht gedeeld door moe (@im_mmoe) op 20 Jul 2017 om 1:46 PDT

#おそめの #流行り#乗ってみた #スプライト#氷なし#チーズバーガー #summerbakeisyon#🌴#🌞#🍔#🍟 #🐰#🐼#🍍 #マック Een bericht gedeeld door みちゃき (@micyaki___n) op 21 Jul 2017 om 7:13 PDT

Bron: Cosmopolitan