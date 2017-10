Nieuwste trend in de keuken: het pandanblad

De Britse kokkin Nigella Lawson is een krak in het ontdekken en lanceren van nieuwe culinaire trends. De nieuwste hype volgens haar is het groene, Aziatische pandanblad.

Move over avocado en matcha! Het ingrediënt waar iedere hippe kok nu mee wil koken is het pandanblad, afkomstig van de tropische schroefpalm. De plant kom je niet vaak tegen in de vrije natuur, maar ze wordt in Zuidoost-Azië wel op grote schaal gekweekt om tal van gerechten op smaak te brengen. Pandan wordt het ‘vanille van het Oosten’ genoemd omdat het zoet smaakt. Je vindt het dan ook vooral terug in Thaise en Indonesische desserts.

Groene kleur

Het blad geeft een toffe, groene kleur aan je bereidingen. ‘Ik denk dat Pandan de opvolger wordt van matcha’, zegt Nigella aan The Times. Het is al een trend in Amerika, maar de vraag is of het pandanblad zal overwaaien naar hier. Avocado’s zijn nog steeds heel populair en heel wat foodies gebruiken de vrucht praktisch dagelijks in hun keuken. Ook matcha vond zijn weg naar België, al heeft het niet zo veel succes als de avocado.

Gezond

Pandanbladeren zijn heel gezond. Het zou een anti-virale en anti-allergene werking hebben en zelfs gebruikt worden als ontstekingsremmer. Het is een veelzijdig ingrediënt, want je kan er werkelijk alle kanten mee uit. Verwerk het in je soep, rijst, pasta, aardappel of cake. Je kan er zelfs een originele cocktail mee maken. Pandanrijst kan je alvast kopen in de Albert Heijn, dat geeft jullie al een idee van de smaak.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome