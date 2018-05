Oh my: er is een nieuwe versie van Levensweg met huisdieren in de hoofdrol

Levensweg is een van onze favoriete spelletjes van vroeger en het bordspel heeft onlangs een geweldige update gekregen. In de nieuwe versie kan je namelijk huisdieren verzamelen én krijg je bovendien nog de keuze tussen een kat of een hond. Geweldig, toch?

Lees ook: Battle it out: 7x gezelschapsspellen die jouw vriendinnenavond nóg gezelliger maken

Levensweg of Game of Life heeft er een nieuwe versie bij. De makers van het spel hebben namelijk een Pets Edition gelanceerd waar je in plaats van kinderen voor huisdieren kan kiezen. Elke speler krijgt bij aanvang een token, een bepaalde geldsom, een pion (roze of blauw) én een huisdier. Om het helemaal af te maken kan je bovendien nog kiezen tussen een kat of een hond.

Pets Edition

Net zoals in de standaardversie ga je naar school, werk je aan je carrière en moet je vervolgens trouwen. Nadien begin je aan je gezin, maar een echte familie is natuurlijk niet compleet zonder een huisdier. Daarom kan je nu ook een kat of een hond adopteren in het bordspel. Er komen dus ook extra kaartjes bij die betrekking hebben op je trouwe viervoeter. Zo kan je hond nu effectief je huiswerk opeten of kan je kat zelf kleintjes krijgen.

Extra geld waard

Wanneer je het spel uitgespeeld heb, ga je op pensioen. Alle spelers moeten dan hun schulden betalen en de persoon die op het einde van de rit (ha!) het meeste geld heeft, is de winnaar. Ook hier komen de pet cards goed van pas. Deze zijn namelijk extra geld waard en kunnen weleens het verschil maken.

Momenteel kan je het spel bestellen op Amazon, en het is nog de vraag of deze nieuwe versie van Levensweg ook bij ons in de winkelrekken zal komen te liggen. Fingers crossed!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Sandie Stroobants | Beeld: iStock