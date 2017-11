Nieuwe theedoeken? Zo drogen ze wél goed af

Omdat je oude theedoeken echt niet meer konden, heb je ze vervangen door gloednieuwe, brandschone varianten. Maar het lijkt wel alsof ze helemaal geen water opnemen. Zo zorg je dat jouw keukenhanddoek wel weer goed afdroogt.

Voordat je in paniek raakt dat het aan jou ligt of dat je de verkeerde soort hebt gekocht: relax. Er zit namelijk nog een natuurlijk waslaagje op de vezels van een nieuwe doek. Daardoor klopt het dat je pas in huis gehaalde theedoek niet echt goed afdroogt. Om hem weer goed te krijgen en dus dit waslaagje eraf te halen, kun je de handdoek een nachtje laten weken in koud water met wat azijn. Ook blijft hierdoor de kleur langer goed. Was daarna je theedoeken nog op 60 graden en het probleem is opgelost.

Bron: Libelle | Beeld: Shutterstock