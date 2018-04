Deze nieuwe Netflix-serie á la ‘The Walking Dead’ wordt bloedstollend spannend

Afgelopen week maakte Netflix bekend dat we volgend jaar de allereerste Original serie van eigen bodem kunnen verwachten. Omdat we tot die tijd natuurlijk wel iets spannends te bingen nodig hebben, verschijnen er eerder gelukkig nog heel wat andere veelbelovende producties. Een échte aanrader is het Deense The Rain, dat bloedstollende spannend belooft te worden.

Onheilspellend

In de serie, die begin mei op de streamingsdienst verschijnt, is bijna de volledige Scandinavische bevolking uitgeroeid door een nieuw en zeer agressief virus. Zoals de naam van de serie al doet vermoeden, is het virus verspreid door de regen. Een broer en zus behoren tot de selecte groep overlevers, die samen in het post-apocalyptische tijdperk op zoek gaan naar andere lotgenoten. De twee voegen zich bij een groep jonge overlevers waarmee ze – in de serie inmiddels zes jaar na ‘de regen’ – een nieuw bestaan proberen op te bouwen.

Veelbelovend

Hoewel de verhaallijn en de setting dat wel enigszins doen vermoeden, is “The Rain absoluut geen dertien in een dozijn-serie”, volgens film- en serie-expert Superguide. Kijk, dat klinkt positief en maakt ons bijzonder nieuwsgierig. De trailer is al net zo veelbelovend, dus wij gaan zéker kijken. Het eerste seizoen van The Rain bestaat uit acht afleveringen en is vanaf 4 mei in z’n geheel te zien op Netflix.

Beeld: Still uit video