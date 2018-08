Oelala: er komt een nieuwe (superknappe!) man in GTST

We moeten nog een kleine maand geduld hebben en dan weten we ein-de-lijk hoe de avonturen in Meerdijk verdergaan na de zenuwslopende cliffhanger. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen na de laatste aflevering, weten we nog niet, maar we weten wél dat er een nieuw gezicht te zien zal zijn in GTST.

Lees ook: Lekker lijstje met GTST-logica: 7 x de meest memorabele cliffhangers ooit

Op de Facebookpagina van GTST hebben de makers van de soapserie onthuld dat Meerdijk na de zomerstop een inwoner rijker zal zijn. Mét een fotootje van de man in kwestie erbij. Enne, die verschijning bevalt de kijkers wel. ‘Mooie man!’, reageert iemand onder de onthullende post. Een ander schrijft: ‘Ziet er goed uit!’

Nieuwe tijden

Heb je het idee dat je de acteur, genaamd Dorian Bindels, al ergens van kent? Als je de ‘Nieuwe tijden’, spin-off van GTST, weleens gezien hebt, kan het zijn dat je ‘m daar weleens voorbij hebt zien wandelen. Dorian is sinds het derde seizoen van de serie in de huid van Jeroen Schols – of moeten we zeggen: Jan Jaap de Vries? – gekropen; voorheen werd de rol vertolkt door acteur Serge Mensink. Wat het personage in Meerdijk komt doen, zal de tijd moeten leren. Wij zijn benieuwd!

GTST is vanaf maandag 3 september, zoals je gewend bent rond de klok van 20.00 uur, weer te zien op RTL4.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: GTST