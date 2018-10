Plottwist na plottwist: nieuwe GTST-beelden beloven een en al spanning en sensatie

Oktober is (regenachtig) van start gegaan en daarmee kunnen we ons ook weer opmaken voor een nieuwe GTST-maand. En het belooft een roerige tijd te worden in Meerdijk, zo blijkt uit gloednieuwe beelden van de soap.

Pas op: spoiler alert!

Na een tijdje als ‘Nola’ in Spanje komt Nina toch echt weer terug in Meerdijk en lijkt het er zelfs op dat ze haar geheugen terug heeft. ‘Ik weet gewoon alles weer, alles is terug’, zien we haar zeggen tegen Noud. En dat is niet de enige bekentenis die voorbij komt in de promo; ook verklapt Amir aan Sjors dat hij de zaaddonor is van Bing en Nina. Enne, zien we Sjors even later in de video nou met Mark zoenen? En Noud die vertelt dat-ie bij Nina geslapen heeft (what about Kimberley?)? En is de o zo verliefde Lucas tóch klaar met Flo? En wie is de man bij wie Aysen zich volledig opgedoft en zich voordoet als ‘Layla’? Say what?! Het lijkt er in elk geval wel op dat ze roet in het eten gooit wat betreft het plannetje van Daan en Zoë, nu opa Stern zijn kleinzoon en Aysen betrapt tijdens een vrijpartij.

Zo. Veel. Vragen. Eén ding is zeker, we zitten op het puntje van onze stoel bij het zien van deze beelden en kunnen niét ophouden met kijken.

Twee nieuwe gezichten

De trailer van de nieuwe soapmaand houdt niet op met vragen oproepen. Het lijkt er namelijk op dat Meerdijk maar liefst twee nieuwe inwoners krijgt. Een van de twee wordt gespeeld door Stephanie van Eer, bekend van ‘Spangas’; het andere personage wordt vertolkt door musicalster Lone van Roosendaal. Welke rollen de twee gaan spelen, is nog niet bekend, maar bij de strenge blik van Lone krijgen we een beetje een ‘Martine Hafkamp’-gevoel. De tijd zal ’t moeten leren, wij kunnen niet wachten!

Beeld: GTST, Instagram