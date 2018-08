Oh my: nieuwe GTST-beelden onthullen details over relatie Sjors en Amir

Met het nieuwe seizoen in aantocht wordt er stukje bij beetje meer bekend over het vervolg op de dagelijkse perikelen in Meerdijk. Zo hebben de makers van GTST al onthuld dat er een paar nieuwe (knappe!) mannen te zien zullen zijn in de soap en hebben we ook al een officiële trailer mogen zien.

Daarmee houdt het GTST-nieuws niet op, want nu hebben de soapproducers alvast een tipje van de sluier opgelicht over de romance tussen Sjors en Amir. Zo zien we in kersverse beelden hoe Amir tegen Sjors zegt dat hij dolgraag zijn leven met haar wil delen. ‘Ik wil jou. Samen… met jou. Elke dag, elk moment. Heel lang. En jij?’

En, en, en?

Het antwoord van Sjors op de liefdesverklaring van Amir laat nog even op zich wachten, maar een kleine glimlach op haar gezicht lijkt te onthullen dat de twee dan tóch een setje zullen vormen. ‘Wat lief! Sjors wil hem ook’, reageert een fan onder het filmpje. Wat denk jij?

Beeld: ANP, Instagram