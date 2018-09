Voormalig CBS-cameraman deelt nieuwe, gerestaureerde beelden 9/11

Mark LaGanga was in 2001 werkzaam als cameraman bij CBS News. Op 11 september van dat jaar, vandaag precies 17 jaar geleden, was hij vlakbij de Twin Towers in New York toen daar twee vliegtuigen in boorden. In plaats van weg te rennen, ging hij al filmend op de rampplek af. De beelden werden destijds als ‘te slecht’ en niet bruikbaar bevonden, maar met nieuwe technieken zijn deze inmiddels gerestaureerd.

Filmend naar binnen

LaGanga liep met zijn camera richting het World Trade Center en ging zelfs naar binnen in één van de torens, vlak voordat deze instortte. Hij praatte daar met een medewerker van de geheime dienst die binnen wachtte voor het geval er nog mensen naar beneden kwamen. Verder sprak hij diverse hulpverleners en mensen die ternauwernood uit de torens wisten te komen aan, en bleef hij met gevaar voor eigen leven filmen toen de laatste toren het begaf.

Ademloos kijken

De cameraman plaatste de opgepoetste beelden afgelopen week op YouTube, waar ze inmiddels bijna tien miljoen keer bekeken zijn. De bijna 30 minuten durende video is indrukwekkend en bezorgt de kijker instant kippenvel en een brok in de keel.

Slachtoffers

Bij de aanslagen, een actie van terreurorganisatie Al Qaida, kwamen bijna drieduizend mensen afkomstig uit meer dan negentig landen om het leven. Van 24 vermisten wordt aangenomen dat ze bij de aanslag omgekomen zijn.

Onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

