Jaaa: nieuwe beelden van het tweede seizoen van ‘The Sinner’

We hebben even geduld moeten hebben, maar de datum waarop het tweede seizoen van ‘The Sinner’ op Netflix verschijnt, komt steeds dichterbij. En bij het zien van de allernieuwste beelden, blijkt dat het wachten zéker wordt beloond.

Een aantal maanden geleden lichtten de makers van ‘The Sinner’ al een tipje van de sluier op door een eerste officiële trailer van het komende seizoen te lanceren, en nu zijn er weer nieuwe beelden van de bloedstollende serie opgedoken. Daarbij is meteen de datum bekendgemaakt waarop de kersverse afleveringen op Netflix komen te staan: 9 november is de datum die je met rood moet markeren in je agenda!

Moord

Net als seizoen 1 van ‘The Sinner’ draait de komende reeks om een dader die op brute en onverklaarbare wijze iemand heeft vermoord. In het tweede seizoen gaat het om een 11-jarig jochie die de moord van zijn beide ouders op zijn geweten heeft, maar waarom? Het is opnieuw de taak aan rechercheur Harry Ambrose om dat uit te zoeken.

Beeld: still uit video