Moeten we heen: nieuwe wijnbar & boutique Shiraz in Amsterdam

We houden allemaal wel van een wijntje, maar het verschilt per persoon naar welke wijn je voorkeur uitgaat. Gelukkig heeft de nieuwe wijnbar Shiraz in Amsterdam maar liefst 140 verschillende wijnen op de menukaart staan. Daar moeten we heen!

Shiraz is een wijnbar aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam en vlakbij het Leidseplein. Een toplocatie waar een goede wijnbar thuishoort!

Shared menu

De gerechtjes van het shared menu zijn heerlijk voor bij de wijnen. Zoals de ‘ingewikkelde garnaal’: garnalen in een aardappeljasje met chilimayo. Of de krabkoekjes met Thaise salade en citroenmayo en de Portugese pasteitjes gevuld met kip. En met nog veel meer lekkere gerechtjes op de menukaart, van Thais tot Portugees.

Bezoekje brengen

Een bezoekje brengen aan Shiraz? Je kunt met je lief heerlijk voor de open haard gaan zitten of met vrienden en vriendinnen aan één van de hoge tafels met barkrukken voor een gezellige avond. Meer info? Klik dan hier.

Onze schatkamer is weer gevuld 👀 #shirazamsterdam #boutique #wijnbar #shiraz #chateauneufdupape #ennogveelmeer A post shared by Shiraz Amsterdam (@shirazamsterdam) on Nov 21, 2017 at 5:16am PST

