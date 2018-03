Nieuwe trailer The Handmaid’s Tale belooft loeispannend 2e seizoen

Het aftellen is nu echt begonnen: over een krappe maand gaat het langverwachte tweede seizoen van The Handmaid’s Tale van start op Videoland. De kersverse, allerlaatste trailer belooft dat de spanning in het vervolg van het bizarre leven in Gilead nóg hoger op zal lopen.

Nieuwe tijden

In het tweede seizoen zien we hoe de nu zwangere June haar ‘maidenname’ Offred inmiddels spuugzat is. Ze is weg bij de nare familie Waterford, getuige Freds uitbarsting aan het adres van Serena Joy. Het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met June’s protestactie aan het einde van seizoen één. Tevens krijgen we her en der beelden voorgeschoteld van Luke, Moira en Nick. Wat hen te wachten staat, is nog niet bekend.

Beste serie

The Handmaid’s Tale sleepte vorig jaar de ene na de andere prijs in de wacht, waaronder maar liefst acht Emmy Awards. Veronica’s Superguide riep het uit tot de beste serie van 2017. Abonnees van streamingdienst Videoland kunnen het vervolg van The Handmaid’s Tale vanaf 26 april bewonderen.

Bekijk de trailer in onderstaande video.

