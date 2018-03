Zien! Bij deze nieuwe docu op TLC zit je gegarandeerd op het puntje van je stoel

Voor een spannende, goede docu over een waargebeurd mysterie zijn we altijd in. Daarom kijken wij érg uit naar Death On A Submarine, een nieuwe documentaire over de vermoorde Zweedse journaliste Kim Wall, die afgelopen najaar niet terugkeerde van een interview met Peter Madsen op zijn zelfgebouwde onderzeeër.

Luguber einde

Op 10 augustus stapte de Kim aan boord van Madsen’s zelfgebouwde onderzeeër (foto) en werd daarna nooit meer levend gezien. Tien dagen nadat zij aan boord ging, werd haar zwaar verminkte romp – zonder hoofd en ledematen – teruggevonden. Twee maanden later stuitte de politie op de overige lichaamsdelen.

Wat is er écht gebeurd?

Madsen is hoofdverdachte nummer één, maar hij legde tal van tegenstrijdige verklaringen af en ontkent tot op de dag van vandaag dat hij haar heeft vermoord. Die bewering wordt niet geloofd door de aanklager, die dan ook levenslang tegen hem zal eisen.

Interessante interviews

De documentaire reconstrueert de zaak vanaf enkele dagen voordat de 30-jarige Kim aan boord stapte, tot en met december 2017. Er komen vrienden van zowel Kim als Peter aan het woord, en andere betrokkenen bij de zaak. Zo ook Deirde King, Peter’s minnares. “Ik dacht Peter door en door te kennen, maar de waarheid bleek volledig anders te zijn toen ik die vrijdagmorgen wakker werd”, aldus King.

Bizarre twist

De documentaire duikt tevens in het leven van Peter Madsen, die tot deze bizarre zaak een gevierde uitvinder was met verschillende prijzen voor zijn werk op het gebied van onder meer de ruimtevaart.

Zet ‘m vast in je agenda: Death On A Submarine zie je zondag 22 april om 22.00 uur op TLC. Bekijk de trailer in onderstaande video.

Beeld: TLC