Leuk nieuws: ‘Boer zoekt Vrouw’ al heel snel weer van start

Hoewel we lang geduld hebben moeten hebben, gaat nu toch écht bijna het nieuwe seizoen van ‘Boer zoekt Vrouw’ van start. Yvon Jaspers doet de aankondiging in een gezellig filmpje.

En we hoeven nu echt nog maar heel even te wachten, want op zondag 13 mei op NPO 1 kunnen we alweer genieten van de kersverse boeren. Yvon is er in ieder geval al helemaal klaar voor, want ze doet de presentatie zoals vertrouwd al vanaf een boerderij. Ze zegt: ‘Tien spiksplinternieuwe boeren stellen zich aan je voor. Ze kunnen niet wachten om samen met jou een fantastische en romantische zomer tegemoet te zien.’

Bron: Libelle | Beeld: Linelle Deunk (KRO-NRCV)