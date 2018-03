Nieuw op Netflix: ‘Heel Holland Bakt’, maar dan voor mensen zónder talent

Seizoen na seizoen zit half Nederland voor de buis gekluisterd voor Heel Holland Bakt. We zijn dol op de bakkunsten van de amateurbakkers en laten na het zien van iedere aflevering de patissier in onszelf maar wát graag los in onze eigen keuken. Helaas kunnen onze baksels vaak nauwelijks tippen aan de creaties van tv. Heb jij hetzelfde probleem? Dan is de nieuwe Netflix-show Nailed It misschien ook wel iets voor jou.

Uitdaging

Nailed It is eigenlijk een soort Heel Holland Bakt voor mensen met nul komma nul talent voor bakken. In deze show, die ook doet denken aan het hilarische programma Snack-Off (met Chrissy Teigen in de jury), krijgen kandidaten de opdracht om verschillende taarten na te maken. Uiteraard is dat een behoorlijk uitdaging (en misschien wel vragen om problemen), aangezien geen van hen een keukenprins(es) te noemen is. Uiteraard doen ze wel zo goed mogelijk hun best; er staat namelijk 10.000 dollar op het spel.

Smakelijk en vermakelijk

Het eerste seizoen van de nieuwe bakwedstrijd staat vanaf nu in z’n geheel op Netflix, dus we kunnen achter elkaar door bakken. Eh… bingen. De smakelijke trailer wekt de indruk dat de show bijzonder vermakelijk is (en dat we ons voortaan minder hoeven te schamen voor het lekkers dat we zelf uit de keuken toveren, want mennn… de deelnemers bakken er zelf vrij weinig van.

Beeld: Giphy