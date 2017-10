Niet zo kittig: dit is waarom je kat aan meubels krabt

Als je een kat in huis hebt, dan weet je dat je het wel kan vergeten om die dure bank mooi te houden. Binnen de kortste keren zit jouw oh zo geliefde fauteuil onder de haken en krassen. Dit is waarom jouw harige vriendje dat doet.

Het is niet alleen maar om jou te sarren, maar katten doen dit wel zeker met een bepaald doel. Dierenarts en kattengoeroe Dr. Tony Buffington legt uit dat het vooral met stress te maken heeft. Nu heeft jouw pluizenbol een veilig thuis, maar ooit moesten ze nog jagen voor hun eten en zichzelf ook verdedigen tegen andere dieren.

Scherpe klauwen

En daarvoor was het nodig dat ze hun klauwen scherp hielden, door bijvoorbeeld over ruwe oppervlaken heen te krassen. Nu is dat allang niet meer nodig, want jouw kat is de prins in huis en krijgt elke avond lekker een bakje eten. Maar toch is het alsnog een uitlaatklep tegen stress én goed voor het strekken van de rug- en beenspieren.

Oplossing

Mocht je hier nu toch iets tegen willen doen, dan kun je jouw beestje trainen door je geliefde bank te bedekken met materialen zoals plakkerig tape of aluminiumfolie. Dit vinden ze niet zo lekker om aan te krabben en dan gaan ze misschien toch eens voor die dure krabpaal die je hebt gekocht.

Bron: ELLE | Beeld: Shutterstock