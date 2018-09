Netflix deelt heftige trailer van film over aanslag op Noors eiland Utøya

In 2011 werd Noorwegen opgeschrikt door een reeks verschrikkelijke aanslagen. In hoofdstad Oslo vond een enorme explosie plaats en op het recreatie-eiland Utøya opende Anders Breivik, tevens degene achter de explosie, het vuur op een afgeladen jeugdkamp. In totaal kwamen 77 mensen om het leven. Netflix komt dit najaar met een film over dit onwaarschijnlijke bloedbad en de eerste, deze week verschenen trailer… die komt behoorlijk binnen.

Lees ook

Netflix onthult lot van Frank Underwood in nieuwe ‘HoC’-teaser

Zwarte dag

In oktober verschijnt 22 July op Netflix, vernoemd naar de datum waarop het zo ontzettend fout ging. Op 22 juli 2011 vond als eerste een bomaanslag plaats in de regeringswijk in Oslo, waarbij acht mensen om het leven kwamen. Breivik, die tegenwoordig Fjotholf Hanssen heet, vertrok na zijn daad naar het eiland Utøya, waar op dat moment een politiek jeugdkamp plaatsvond. Hij beroofde daar nog eens 69 mensen van het leven.

Herstel en verzoening

De film laat het verhaal zien door de ogen van één van de overlevende tieners. Niet alleen leeft híj verder in angst en woede, maar heel Noorwegen. Ook zien we hoe het land als geheel op zoek gaat naar herstel en verzoening. De film is geregisseerd door Paul Greengrass, die eerder Captain Phillips en The Bourne Ultimatum maakte. Hij waagde zich eerder aan een waargebeurde aanslag; Greengrass regisseerde in 2006 de film United 93, dat draait rond één van de gekaapte vliegtuigen op 11 september 2001.

Achter slot en grendel

Kort na de aanslagen in Noorwegen werd op internet een manifest gevonden, waarin Anders Breivik zijn extreemrechtse, anti-islamitische, anti-feministische en nationalistische ideeën had opgeschreven. Hij is veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf, de maximale straf in Noorwegen.

22 July staat over ongeveer een maand, vanaf 10 oktober, op Netflix. Bekijk de confronterende trailer in onderstaande video:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.