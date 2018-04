Lekker bingewatchen: we kijken het liefst Netflix met onze viervoeter

De hele dag kijk je er al naar uit: vanavond lekker onder een dekentje naar die verslavende serie kijken. En nee, niet met je partner, maar met je huisdier. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat mensen het liefst Netflixen met hun trouwe viervoeter.

Wel 58 procent (!) van de ondervraagden gaf dit tijdens een onderzoek van Netflix zelf aan. Waarom dan niet je partner of een goede vriend(in)? Nou, met je huisdier kan je lekker zelf de serie kiezen, maar heb je toch gezelschap. Een win-winsituatie dus.

Troost

Wel eenderde van de ondervraagden geeft dan ook aan dat ze troost zoeken bij hun huisdier wanneer het even te veel wordt door de serie. Ook kletsen we er blijkbaar aardig op los: 22 procent van de 50.000 respondenten kan zo een heel gesprekje voeren tegen hun beestje over wat er zich afspeelt.

Uit die serie

Maar toch zijn er ook mensen die juist níet graag Netflix met hun pluizenbol kijken: 37 procent zou zelfs ergens anders gaan zitten. Dit om jouw hond of kat de ruimte te geven. En het gaat nog verder, want 12 procent van de ondervraagden heeft zelfs de serie of film uitgezet omdat het huisdier het niks leek te vinden. Say what?!

Bron: Metro | Beeld: iStock