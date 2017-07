Netflix jezelf door Zwarte Zaterdag!

De nieuwsberichten schreeuwen de vakantiegangers deze week toe: morgen is het officieel Zwarte Zaterdag op de Europese snelwegen! Wat doe je als je jezelf terugvindt in een eindeloze never ending file dit weekend? Gewoon lekker een Netflix-serie aanzetten, die je thuis alvast op je mobiel of tablet hebt gedownload.

Hieronder vier serie-tips die qua timing precies uitkomen met de reistijd naar jouw vakantiebestemming en allemaal te downloaden zijn!

Vanuit Utrecht naar:

Knokke – reistijd 2,5 uur + 1,5 uur file = Flaked S1

Waan jezelf in het heerlijk zonnige LA, waar je het tragikomische leven van herstellend alcoholist Chip (Will Arnett) volgt, die dag in dag uit probeert zijn eigen leugens een stap voor te blijven. Zijn problemen worden nog een tikje groter wanneer hij verliefd wordt op dezelfde vrouw als zijn beste vriend. Veel hilarische situaties, gecombineerd met de relaxte Venice Beach-sfeer zorgen voor een echt zomergevoel.

Nice – reistijd 13 uur + 4 uur file = HoC S5, War Machine en Sand Castle

Wil je op weg naar de Franse kust genieten van fantastische acteurs in machtsposities? Kijk dan het laatste seizoen van House of Cards met de altijd briljante Kevin Spacey, en de Netflix Original films War Machine en Sand Castle, met respectievelijk Brad Pitt en Henry ‘Superman’ Cavill als hoge officieren in het leger.

Rimini – reistijd 13 uur + 2 uur file = The Crown S1 + Glow S1

Women rule! Bekijk op de passagiersstoel de opkomst van de jonge Queen Elizabeth in de veelbesproken dramaserie The Crown en waan je na die stiff upper lips voor wat ontspanning in de kleurrijke, met lycra gevoerde jaren 80 in Glow. Deze Netflix Original serie gaat over de Glorious Ladies Of Wrestling en is geproduceerd door hetzelfde team als Orange is the new Black.

Lloret de Mar – reistijd 16 uur + 7 uur file = Ozark S1 + OITNB S5

Criminaliteit loont… of toch niet? Spanje is echt een heel eind rijden, dus settle in voor twee spannende series waarin de personages het allemaal niet zo nauw nemen met de wet. In Ozark, met Patrick Bateman en Laura Linney, is een gezin wegens de illegale praktijken van paps gedwongen om een nieuw witwasimperium op te zetten. En het vijfde seizoen van Orange is the new Black staat, zeker met oog op de spannende cliffhanger van seizoen 4, garant voor vele uren kijkplezier met Piper, Alex, Crazy Eyes en Red!

Hoe je jouw favoriete series en films vanaf Netflix op je telefoon of tablet download, lees je hier.

