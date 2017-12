Net wat anders ingepakt: koekjes in een mooie koker

Of je nu gekochte of zelfgebakken koekjes cadeau geeft, deze koker is een vrolijke én makkelijke manier om ze mooi te verpakken. Pluspunt (vinden wij): je moet eerst de chips opeten voordat je de verpakking hebt. Verzamel alvast wat vellen inpakpapier met leuke printjes, dubbelzijdig tape en een schaar and you’re good to go.

