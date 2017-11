Net wat anders: Appeltaarttosti met roomboter

Ben je een beetje uitgekeken op de standaard tosti, maar kom je vaak niet verder dan een tosti met ham en kaas? Dan helpt Leonie van gewoonwateenstudentjesavondseet.nl je met haar toffe tostirecepten graag verder. En wat is er nu lekkerder dan een appeltaart recept verwerken in je saaie bammetjes?

Nodig voor één tosti:

2 sneetjes maisbrood

½ groene appel

1/2-1 theelepel kaneel

1 theelepel suiker

smeerbare roomboter

Zo maak je het:

Smeer alle kanten van de boterhammen in met een lekkere laag roomboter. Snijd het halve appeltje in dunne plakken en beleg een sneetje brood ermee. Strooi daar wat kaneel en suiker overheen en vouw de tosti dicht. Bak de tosti in een pan zonder boter in een paar minuten klaar. Draai de tosti na twee minuten om en kijk hoe hard het gaat. De tosti wordt binnen een minuut of 5-6 aan beide kanten goudbruin. Zet het vuur niet te hoog!

Eventueel kan je de tosti serveren met wat poedersuiker, maar voor de smaak is dit niet per se nodig.

Van tosti-tatoeage tot tosti-boek

Vol enthousiasme schrijft Leonie over tosti’s: “Tosti’s zijn wat mij betreft fantastisch (fantostisch)! De liefde begon toen mijn oma vroeger oppaste en mijn zus en mij iedere week een tosti voorschotelde. In 12 stukjes gesneden en dan waren de twee stukjes in het midden -zompig van kaas en boter- absoluut favoriet. Toen ik in 2015 een tof onderwerp zocht om YouTube-video’s over te maken, moest ik meteen aan tosti’s denken. Iedere week een ander recept, dat is toch awesome?!”. Dat de liefde voor tosti’s bij Leonie ver gaat laat de tatoeage op haar pols wel zien: “Mensen kijken er vaak een beetje vreemd naar en durven de vraag niet te stellen, maar ja: het is écht een tosti. Ik ben er gek op!”.

Toen het jaar 2017 werd uitgeroepen tot jaar van de tosti (wij hebben het ook niet verzonnen), kón een tostiboek niet uitblijven. En half november is het zo ver, dan ligt TOFFE TOSTI’S in de winkels.

