Net als vroeger in de bus: bij KLM vlieg je binnenkort met een strippenkaart

De strippenkaart werd al in 2010 afgeschaft in het openbaar vervoer. Maar KLM wil dit papiertje weer in gaan voeren in de lucht. En dat is heel goed nieuws!

Lees ook: Dit zijn de smerigste plekjes in het vliegtuig

KLM-directeur Harm Kreulen wil een speciale strippenkaart invoeren waarmee je kunt vliegen binnen Europa. Daarmee kun je maximaal 30 vluchten afstempelen. Handig als je vaak op reis bent voor je werk of gewoon enorm veel tripjes wil maken dit jaar!

Prijs

Maar wat kost dat nu? Je betaalt één keer de boekingskosten, waarmee je dus de prijs voor alle vluchten vastzet. Daardoor profiteer je niet van goedkope lastminute aanbiedingen, maar weet je wel al ruim van tevoren wat je kwijt gaat zijn. Ook voor KLM is het voordelig. Zij kunnen zo de concurrentie aangaan met prijsvechters en hebben ze een betere indicatie hoeveel mensen er gaan vliegen. En daardoor kun jij weer goedkoper vliegen. Ideaal toch?

Vanaf begin oktober is de strippenkaart te koop bij KLM en AirFrance.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Glamour | Beeld: Shutterstock