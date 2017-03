In déze Nederlandse stad opent Søstrene Grene haar deuren

Als je ook maar een klein beetje fan bent van interieur design en net als wij een voorliefde hebt voor stationairy, dan ben je vást al wel bekend met de winkel Søstrene Grene. Na onder andere Amsterdam, Haarlem en Utrecht, opent de keten nu een nieuw filiaal in Amersfoort. Yaay!

De Scandinavische winkelketen Søstrene Grene opent op 24 maart haar deuren aan de Utrechtsestraat te Amersfoort. Daarmee is het de negende winkel van de Deense keten in Nederland.

Mocht de naam van deze winkel nog geen belletje bij je doen rinkelen (shame on you!), dan zullen we haar even bij je introduceren. Søstrene Grene, wat ‘De Zusters Grene’ betekent, is een Deense interieurketen die zich specialiseert in woonaccessoires, servies, kleine meubels, kantoorartikelen en cadeau- en briefpapier. Kortom; je vindt er werkelijk álles.

Mikkel Grene, CEO en mede-eigenaar van het Deense bedrijf zegt: “We hebben al verscheidene winkels geopend in Nederland in een relatief kort tijdsbestek. We merken dat steeds meer mensen in het land bekend zijn met Søstrene Grene, het concept kennen en graag in de winkel komen. Hopelijk delen de mensen in Amersfoort deze mening.”

Wees gewaarschuwd, want zodra je voet over de drempel van Søstrene Grene hebt gezet, kun je on-mo-ge-lijk met lege handen de winkel uitgaan. Slecht voor je portemonnee, maar zó goed voor je interieur!

