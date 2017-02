Nagellakkende Tijn geëerd met planetoïde

Er is een planetoïde vernoemd naar Tijn Kolsteren. De zesjarige jongen zamelde in december vorig jaar ruim 2 miljoen euro voor Serious Request met zijn nagellakactie.

Tijn lijdt aan terminale hersenstamkanker, maar wilde zich toch graag inzetten voor de jaarlijkse inzamelactie van Serious Request. Hij besloot tegen betaling nagels te lakken en zijn voorbeeld werd gevolgd door heel Nederland. Tijn’s vader liet in januari nog weten dat het steeds slechter met de jongen gaat.

Het Minot Center in de Verenigde Staten heeft vandaag bekend gemaakt dat (6327) 1991 GP1 vanaf vandaag door het heelal zal gaan als ‘Tijn’. Hij bevindt zich hiermee niet onder de minsten: Nederlanders Harry Mulisch, Vondel, Van Gogh, Rembrandt, Anne Frank, Erasmus, Wubbo Ockels, André Kuipers en Johan Cruijff kregen ook een rotsblok naar zich vernoemd.

De rotsblokken of stukken materie draaien net als planeten in een baan om de zon. De rotsblokken hebben uiteenlopende formaten – de grootste zijn bijna 1000 kilometer groot, de kleinste zijn zo fijn als stof. Deze zijn overigens niet waarneembaar met een telescoop, maar wel zichtbaar als ze als ze in de vorm van een vallende ster op aarde komen.

Lees ook: