Shoppen, maar! Deze musthaves zijn onmisbaar als je op vakantie gaat

Yes, de vakantieperiode breekt aan! Pak jij binnenkort je koffers in om naar een tropische bestemming af te reizen? Of blijf je thuis, maar ben je van plan om de nodige middagen op het strand, in het park of op het terras te vertoeven? Dan zijn er een paar dingen die je vakantie – in Nederland óf daarbuiten – nog een beetje leuker maken.

Van speakers tot de leukste floaties en toilettassen: op Living.nl vind je de leukste items en is het aanbod eindeloos. Er is voor ieder wat wils en je wordt er gegarandeerd hebberig van. Dít zijn onze favorieten en het goede nieuws is dat jij die jij met 10 procent korting kunt shoppen. Fijn, toch?

Fabienne Chapot Make up Bag Van € 59,99 voor € 41,99 Bestel Le Studio Unicorn Powerbank Van € 24,95 voor € 22,45 Bestel Happy Plugs Oordopjes In Ear - Roségoud Van € 34,99 voor € 31,49 Bestel Avocado pool float Van € 29,95 voor € 26,95 Bestel Kreafunk aGLOW Speaker Bluetooth - Wit/Goud Van € 129,95 voor € 116,95 Bestel Oogmasker Luna the Cat Van € 19,95 voor € 17,95 Bestel Hasbro Reisspel Monopoly Van € 8,99 voor € 8,09 Bestel Lomography Lomo'Instant Mini Instant Fotografie Camera Van € 99 voor € 79 Bestel Luckies Scratch Map Travelogue Reisdagboek Van € 24,95 voor € 22,45 Bestel

Beeld: iStock, Living.nl