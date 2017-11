Musicalvlogger Esmée is héél zenuwachtig voor enorme ‘haastverkleding’

Esmée mag optreden op de Uitmarkt, daar komen honderden mensen kijken. Ze doet natuurlijk stukjes uit My Fair Lady, de musical De Musical Sing-A-long waar ze al een tijdje voor aan het repeteren is. Spannend wordt het wel, want is ze op tijd van de ene in de andere outfit voor het laatste nummer?

Zing mee met “As het effe kan, ja dan, as het effe kan ja dan…”

En wil je haar live zien in het theater als Eliza Doolittle? Hier kun je kaarten bestellen.

