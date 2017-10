Musicaltalent Esmée Dekker stelt zich voor

Esmée Dekker speelt de hoofdrol in de musical My Fair Lady. Ze gaat vloggen over de repetities, de Sing-a-Long op de Uitmarkt en alles wat ze meemaakt rondom haar werk op het toneel. We zien de bloopers, de vermoeidheid, de hoogtepunten…. En wil je haar live zien in het theater als Eliza Doolittle? Hier kun je kaarten bestellen. Maar eerst stelt ze zich even voor.

Lees ook: My Fair Lady keert terug naar de theaters!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome