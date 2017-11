Move over frikandellenvlaai: Aldi komt met weer een bijzondere taart

De nieuwigheid van de frikandellentaart is er ondertussen wel een beetje vanaf. Daarom komt dezelfde supermarktketen met nóg een bijzondere lekkernij. Vanaf aanstaande vrijdag ligt namelijk de kruidnootjesvlaai in de winkel.

Tot en met zondag kun je in de Aldi deze heerlijke lekkernij kopen. De feestelijke taart is gevuld met speculaas bavarois en een laagje pudding, met natuurlijk kruidnootjes er bovenop om het af te maken. En de prijs is ook zeker een cadeautje: voor €2,49 heb je hem al in huis. Hebben!

Bron: Libelle | Beeld: Aldi & Shutterstock