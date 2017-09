Morgen waarschijnlijk allerlaatste nazomerdag van het jaar

Mocht je nog een terrasje willen pakken of gewoon buiten willen zitten met een lekker boek, dan is woensdag je laatste kans. Het wordt dan 20 graden en heerlijk zonnig.

Lees ook: Waarom je in de herfst meer last hebt van haaruitval

En daar kun je maar beter nog even van genieten, want na woensdag is er weer een grotere kans op buien. Wel is het nog rond de 18 graden, maar het wordt wisselvalliger en vooral ’s avonds een stuk frisser.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Libelle & Weer Plaza | Beeld: Shutterstock