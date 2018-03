Morgen staken basisschooldocenten: dit kun je met je kind doen

Op woensdag 14 maart 2018 is het weer tijd voor een staking van de basisschooldocenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht – wat betekent dat de meeste scholen dichtgaan. Is jouw kind morgen ook een dag vrij? Geen zorgen, er zijn genoeg leuke dingen die je samen kunt doen!

Als de juffen en meesters van de school van jouw kind gaan staken, kan dat voor de nodige problemen zorgen. Want wat wanneer je gewoon moet werken? Is er wel genoeg plek op de opvang om ‘m daarheen te brengen, of is er iemand die tijd heeft om op te passen? Mocht je vrij zijn, dan kun je je kind net zo goed een leuke dag bezorgen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een van de onderstaande activiteiten?

1. Rondvaart door Amsterdam

Omdat veel basisscholen in onze hoofdstad gesloten zullen zijn, is het mogelijk om gratis (!) een rondvaart te maken door Amsterdam met Blue Boat Company. Alleen als ouder moet je een kaartje kopen; kids kunnen de hele dag gratis mee. Opstappen doe je op de Stadhouderskade.

2. Spoorwegmuseum

Op een of andere manier vinden kinderen ze fantastisch: treinen. Wat is er dan leuker dan een dag naar het Spoorwegmuseum in Utrecht te gaan? Er is genoeg te zien en te doen, en achteraf trakteer je ze op een frietje. Hartstikke gezellig.

3. Scheepvaartmuseum

Ook het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is aanstaande woensdag gratis te betreden voor kinderen (van vier tot twaalf jaar) én hun begeleiders. Zo hebben de kids niet alleen een leuke, maar ook leerzame dag.

4. Dagje kermis

Als het weer het toelaat, is het hartstikke leuk om je kind mee te nemen naar de kermis in het Amsterdamse Westerpark. Toevallig is het op 14 maart eurodag, wat betekent dat je tegen kortingen in de attracties kunt.

Bron: Parool | Beeld: iStock