Dat wordt hollen: vanaf morgen komt Lidl met een roze keukenset

Na de roze donutmaker verkoopt Lidl vanaf morgen ook een roze smoothie-maker met twee handige meeneembekers én een roze staafmixer. Dit moeten we hebben, toch?

In de zomer hebben we altijd zin in frisse en fruitige drankjes. Smoothies zijn dan ideaal! Je kunt ze makkelijk maken én meenemen. Deze smoothie-maker van Lidl wordt geleverd met twee handige meeneembekers in verschillende maten. Zoals we van Lidl gewend zijn gaat-ie voor een zacht prijsje over de toonbank, voor slechts 19,99 euro kun je ‘m kopen. Bestellen? Dat kan hier.

Staafmixer

Liever een roze staafmixer? Geen probleem, ook die kun je er vanaf maandag kopen. Het apparaat kun je op vier manieren gebruiken; je kunt ermee mixen, hakken, stijf slaan en roeren. En heel belangrijk kan in de vaatwasser! Bestel hem hier voor 16,99 euro.

Bron & beeld: Lidl