Moeten we heen: in dit restaurant in Amsterdam is alles roze

We kunnen er niets aan doen: op de een of andere manier trekt de kleur roze ons altijd meer dan alle andere kleuren die er bestaan. Vandaar dat wij ook erg blij zijn met het nieuws dat er een restaurant in Amsterdam wordt geopend waar álles roze is. Yay!

Op 13 november opent namelijk MaMa Kelly Amsterdam haar deuren aan het Stadionplein en daar zal het interieur volledig in je favo kleur zijn. Het restaurant is maar liefst duizend vierkante meter groot. Klinkt immens, maar de ruimte is opgedeeld in vier etages die allemaal hun eigen stijl hebben.

Het roze interieur is geïnspireerd op een klein winkeltje in New York. Eigenaar en creative director bij interieurontwerpbureau De Horeca Fabriek Rein Rambaldo haalt dit nu ook naar MaMa Kelly want: ‘pink is not a color, it’s an attitude.’ Kunnen wij het natuurlijk alleen maar mee eens zijn.

Kip en kreeft

MaMa Kelly staat bekend als kip- en kreeftrestaurant. Hoewel ze nog veel meer keuze hebben, raden ze hun Franse boerenlandkip of kreeft aan om ‘MaMa optimaal te ervaren’. Reserveren voor het roze eetpaleis is al mogelijk via de website.

MaMa Kelly heeft al een vestiging in Den Haag, die overigens niet roze gekleurd is.

