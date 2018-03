Moet je zien: in deze Carpool Karaoke schitteren kinderen met Syndroom van Down

Bij James Corden stappen de nodige celebs in voor een Carpool Karaoke, maar in deze video spelen vijftig moeders en hun kinderen met het Syndroom van Down de hoofdrol. En dat heeft een hartverwarmende compilatie opgeleverd.

Een van de moeders die voorbij komt in de Carpool Karaoke, is de 44-jarige Angela Mui. Samen met haar zoontje Stephen kruipt ze achter het stuur. ‘Ik doe in eerste instantie mee met de video omdat ik de houding tegenover Down wil veranderen’, zegt ze tegen Huffington Post. ‘In Engeland laat negentig procent van de zwangere vrouwen hun kindje weghalen als ze erachter komen dat hij of zij het syndroom heeft. Dat begrijp ik niet.’

Net als ieder ander kind

Angela wil mensen laten inzien dat het hebben van een kind met het Syndroom van Down niet eng is. Integendeel: ‘Het is een prachtig avontuur, vol plezier, liefde en ja, soms wat uitdagingen. Net als bij ieder ander kind.’

Bron: Libelle | Beeld: YouTube