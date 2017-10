Moet je heen: bij deze bar knuffel je met de meest fluffy dieren

Ben jij gek op dieren en kunnen ze wat jouw betreft niet fluffy genoeg zijn? Onder het mom ‘hoe pluiziger, hoe beter’ wordt het Fluffytorium geopend: een bar waar je alleen de zachtste honden en katten tegen het lijf loopt.

Gedurende twee dagen – op 27 en 28 oktober om precies te zijn – opent het Fluffytorium haar deuren in Londen, op initiatief van Guinness World Records. Deze bar wordt voorzien van een kleurrijk en zacht interieur én er worden poedels, keeshondjes en andere fluffy dieren losgelaten.

Helemaal gratis

Als je toegang krijgt tot het Fluffytorium, krijg je dertig minuten om met de dieren te knuffelen terwijl je geniet van bijvoorbeeld een milkshake. Je kunt er gratis naar binnen, mits je een plekje op de gastenlijst bemachtigt. Give it a try? Stuur dan een mailtje naar amazinganimals@hopeandglorypr.com met de datum (vrijdag 27 is het kattendag, zaterdag 28 hondendag) en tijd waarop je zou willen komen. Fingers crossed!

Bron: Metro.co.uk | Beeld: Shutterstock