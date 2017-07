Moeite met spullen weggooien? Dit is de oplossing!

Dat ene truitje dat je al drie jaar niet hebt gedragen, maar écht niet kunt weggooien? We hebben er allemaal wel een. Wie weet of het ooit nog van pas komt op een feestje? Als dit herkenbaar is, hebben wij de oplossing om toch van je troep af te komen.

Met deze truc lukt het je misschien toch om eens een grote schoonmaak te houden. Hoe werkt het? Nou, heel simpel: je neemt gewoon een foto van je spullen. Grote kans dat je dan wél afscheid kunt nemen, bleek uit een onderzoek in ‘Journal of Marketing’.

Herinnering

Wanneer mensen een kiekje hadden genomen van spullen met emotionele waarde, waren ze namelijk 15 tot 35 procent meer bereid om dingen weg te gooien. Ook al heb je de spullen niet meer, je hebt dan altijd de foto nog van die mooie herinnering. Grote opruimsessie dus maar?

Bron: HLN.be