Leg je moeder in de watten met deze heerlijke moederdagcollectie van Lush

Natuurlijk laat je het hele jaar door al zien hoeveel je van haar houdt, maar met Moederdag kun je haar nog eens éxtra in de watten leggen. En hoe kan dat nu beter dan met deze overheerlijke collectie van Lush.

Lees ook: Met deze paascollectie van Lush voel jij je op je paasbest

Voordat je naar de winkel rent om alvast in te slaan, de moederdagcollectie is pas vanaf 6 april te verkrijgen. Maar de eerste beelden van de producten beloven al veel goeds. Zo is er de ‘Incredible Mom’ bath bomb om te laten zien dat jouw moeder een echte superheld is. ‘Met optimistische sinaasappel, reinigende bergamot en een toefje vrolijke ylang ylang kan mams de wereld aan.’ Een verfrissende oppepper dus!

Madame president

Met de ‘madame president’ bath bomb ‘bewijs je jouw moeder een (geheime) dienst met ontspannende petitgrain en verfrissende grapefruit’. Ook zijn er prachtige bubbleroons en heerlijke nieuwe zeepjes. Als je moeder nu nog niet ontspannen de dag doorkomt dan weten wij het ook niet meer! Alle producten zijn te vinden op de site van Lush.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Lush